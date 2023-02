Inversió, un altre problema de la dona a la ciència

La falta d'inversió pública en recerca a Espanya és un problema que ha vingut afectant negativament el país durant molts anys. La recerca i el desenvolupament són fonamentals per al progrés de qualsevol societat, ja que permeten l'avanç en diversos camps i la resolució de problemes complexos. No obstant això, a Espanya, la falta d'inversió en recerca ha estat una constant, i ha tingut greus conseqüències a nivell econòmic, social i tecnològic.

En comparació amb altres països de la Unió Europea, la inversió pública en recerca a Espanya és molt baixa. Segons dades de la Comissió Europea, en 2016 Espanya va destinar a penes l'1,27% del seu PIB a recerca i desenvolupament, enfront del 2,07% de la mitjana de la UE. Això es tradueix en una falta de recursos per a finançar projectes de recerca i per a atreure talents a Espanya.

A més, aquesta falta d'inversió pública ha generat una dependència excessiva de la inversió privada en recerca, la qual cosa pot tenir conseqüències negatives a llarg termini. Les empreses solen estar més interessades en projectes amb resultats a curt termini i en aplicacions pràctiques, mentre que la recerca fonamental requereix d'una visió a llarg termini i d'un finançament sostenible.

La falta d'inversió en recerca també ha generat un dèficit en la formació d'investigadors i en la creació d'infraestructures científiques i tecnològiques adequades. Això ha dificultat la competitivitat d'Espanya en un mercat cada vegada més globalitzat i ha frenat el progrés tecnològic i científic del país.

En conclusió, la falta d'inversió pública en recerca a Espanya és un problema greu que requereix d'una solució a llarg termini. És necessari que el govern i la societat en general s'adonin de la importància de la recerca i el desenvolupament per al progrés del país i per al benestar de la societat.

Només així es podran destinar els recursos necessaris per a finançar projectes de recerca de qualitat i atreure als millors investigadors i talents a Espanya. D'aquesta manera, es podrà millorar la competitivitat del país a nivell internacional i avançar en la resolució de problemes socials i tecnològics importants. La inversió en recerca i desenvolupament ha de ser considerada una prioritat en l'agenda pública, i ha de ser sostenible i a llarg termini per a garantir un progrés sostenible i sòlid per a Espanya.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la doctora en biomedicina i professora de la UPF, Ana Janic (àudio).