En quins casos Instagram és tòxic per als adolescents?

Facebook va realitzar recentment una investigació on va concloure que Instagram era tòxic per molts adolescents, però com va adquirir aquesta xarxa social va decidir no fer-ho públic per poder expandir-se encara més. Ara ha sortit tot a llum i el senat dels Estats Units diu que aquests actes tenen una repercussió planetària i ha endarrerit el llançament d'Instagram Kids, la nova eina d'instagram pensat per una franja d'edat de 10 -13 anys. Parlarem de la influència de les xarxes socials amb la professora de psicologia de la universitat de Girona, Mercedes Martin.



- Com influeix negativament?



‌Penso que parlar d'Instagram com a tòxic és una mica arriscat, però sí que penso que l'ús que en fem sí que pot arribar a ser-ho. És una eina molt potent i que comporta certs riscos, hem de pensar que l'adolescència també és una etapa vulnerable, combinar les dues coses pot ser molt arriscat, tot dependrà de l'ús que en fem i a quins continguts accedim, hem d'anar amb compte i cal educació prèvia per part de pares i professors.



- Instagram està molt lligada als estereotips que influeixen negativament en els adolescents.



Un dels estudis que vam realitzar des del departament de la universitat, demostrava que un dels sectors de risc era el de ser noia. L'adolescència és l'etapa on l'autoestima i la imatge es veuen més alterades, aquest aspecte afecta més a les noies perquè hi ha un procés de comparació social amb uns cànons de bellesa que les fan sentir inferiors.



-Un 13% d'usuaris britànics tenen pensaments suïcides, que es pot fer davant d'aquesta situació?



Hi ha un percentatge elevat que no podem menys prear entre preadolescents o adolescents amb temptatives suïcides, no crec que Instagram estigui darrere d'això, però sí que pot haver-hi una relació. Hem de treballar l'autoestima i tots aquests conceptes psicològics des d'abans de l'adolescència.