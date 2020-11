Quins canvis hi haura en la llei de trànsit a partir del 2 de gener de 2021?

El govern espanyol ha aprovat un paquet de reformes de les normes i lleis de trànsit que entraran en vigor a partir del 2 de gener. Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem comentat totes les noves mesures amb el director general del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau. Entre les novetats destaquen els canvis al carnet per punts. Conduir utilitzant el mòbil estarà castigat amb sis punts menys, el doble que fins ara. I no utilitzar el cinturó, casc o elements de retenció infantil passa de 3 a 4 punts, i s’afegeix la sanció per un ús incorrecte. A més, s’unifica el període sense infraccions per recuperar el saldo inicial de punts: seran dos anys independentment de la gravetat dels delictes comesos. També es tipifica com a infracció greu portar al vehicle mecanismes de detecció de radars o cinemòmetres, cosa que suposarà una sanció de 500 euros i 3 punts. D’altra banda, també es modifica el límit de velocitat dins de les ciutats. El màxim a tots els carrers amb només un carril per sentit serà de 30 km/h. Les vies urbanes de dos o més carrils per sentit mantindran el límit de 50 km/h. En canvi, la limitació serà de 20 km/h a les vies sense diferència d’alçada entre la calçada i la vorera. El decret aprovat pel govern espanyol també suprimeix la possibilitat de sobrepassar en fins a 20 km/h la velocitat màxima per avançar en totes les carreteres convencionals. La nova regulació prohibeix als patinets elèctrics circular per les voreres i zones de vianants. Hauran de complir les normes de circulació igual que la resta de vehicles, com ara sotmetre’s a proves d’alcoholèmia, no utilitzar auriculars, etc. Hauran de disposar del certificat de circulació amb els requisits tècnics corresponents i no podran circular per vies interurbanes, autopistes, autovies ni túnels urbans. Tota aquesta normativa inclou els patinets i tots els vehicles d’una o més rodes amb una única plaça i propulsats per motors elèctrics, que puguin arribar a una velocitat màxima d’entre 6 i 25 km/h. Això exclou els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, com les cadires de rodes.