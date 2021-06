Quins beneficis pot aportar l'ampliació de l'aeroport del Prat?

La nova ampliació de l'aeroport del prat de Barcelona es troba en una situació on hi ha parts a favor i parts en contra. Per una part opinen que no cal ampliar més l'aeroport per què es destruiria la zona de la Ricarda i per una altra part opinen que si perquè creixerà econòmicament i es desenvoluparà el territori amb un aeroport adequat de cara al segle 21. Quins són els avantatges de l'ampliació de l'aeroport? Parlarem amb el senyor Ignasi Sayol, president de PIMEC.



-Quins avantatges aportaria aquesta nova ampliació de l'Aeroport del prat?



De tota aquesta nova ampliació el tema polèmic és l'allargament de la tercera pista que envaeix la zona de la Ricarda. Per augmentar el nombre de passatgers no caldria perquè es podrien coordinar entre Girona, Barcelona i Reus, però si estem parlant de donar d'una vegada a Barcelona la categoria de cap internacional i ser capaços de posar-nos atractius perquè multinacionals perquè es puguin instal·lar aquí i finalment tindre tota una sèrie de negocis amb valor afegits. Per fer aquesta operativa hi ha dues alternatives, però creen sorolls als veïns d'una urbanització i degut aquest problema no es pot seguir amb aquest projecte per augmentar la pista.



-Tant de pes podria tenir una ampliació com aquesta?



Aquest tipus d'operació pot tenir molta importància en el PIB, hi ha moltes empreses que estan pensant on instal·lar la seva central a escala europea per estar ben connectades i Barcelona és una de les ciutats atractives on es poden fixar aquestes empreses i on tindrien una base amb connexió a diferents llocs.



-És essencial aquest allargament de pista que afecta la Ricarda?



ANT, ha aprovat que fem servir la pista de costat terra i no hauríem de fer res, però s'hauria de parlar amb els ajuntaments de Gavà i voltants que tenen uns veïns que es poden queixar dels sorolls acústics.