Quins beneficis aporten les vacances al cervell?

Et sents estressat? Atabalat? Esgotat? Prendre's unes vacances és clau per a desconnectar i millorar la teva salut mental perquè contribueixen a alliberar l'estrès i la tensió acumulada per la rutina i, al mateix temps, permeten també millorar en altres aspectes importants per a la salut com és el somni.

Així mateix, les vacances contribueixen a un major estat de felicitat, donada l'alliberament de dopamina per part del nostre cervell.

La dopamina és una molècula que es produeix en el nostre cos de manera natural i que és present en diferents àrees del cervell. Està vinculada al plaer i a totes les sensacions positives com el benestar, l'alegria, l'eufòria, etc., estimulant-nos per a realitzar o buscar situacions i activitats agradables. A més, en relació amb l'anterior, el simple fet d'esperar una futura ‘recompensa’ (vacances) pot ser fins i tot més gratificant que el propi període de descans.

Les vacances també poden ajudar a millorar uns certs símptomes de malestar psicològic com l'ansietat i contribuir decisivament a una millor salut: “Tenir temps lliure és summament important ja que permet desconnectar de les rutines diàries i dedicar temps a allò que ens agrada i que ens fa sentir bé.

Una ment descansada és més creativa i efectiva, la qual cosa ens fomenta una major productivitat a la tornada al treball”, detalla la Dra. Cristina Giner, psicòloga clínica de l'Institut Brain 360.

En aquest sentit, la Dra. Giner dona les claus per a una desconnexió total en vacances:

1. Desconnecta de la tecnologia i modera l'ús del telèfon: Un ús abusiu de la tecnologia pot generar ansietat i pot dificultar també la relaxació i la conciliació del somni. El major impacte és produït per l'ús de la tecnologia una hora abans de dormir, disminuint la qualitat del somni en un 36%.

Aprofita aquestes setmanes per a reduir l'ús de la tecnologia i limitar-lo a períodes concrets del dia.





2. Fes el que et vingui de gust: Encara que el consell resulta obvi, diferents experts apunten els beneficis psicològics que té fer allò que ens ve de gust. Alguns exemples com llegir, viatjar o practicar esport ens permeten prolongar aquest estat de felicitat en el temps.





3. Tanca el treball pendent abans d'iniciar les vacances: Iniciar el període estival amb alguna gestió pendent fomentarà que no puguem desconnectar del tot. És fonamental no deixar “serrells oberts” quan comencem les vacances, en la mesura que sigui possible.

4. Gaudeix d'amics, familiars i coneguts sense horaris: Suma moments feliços amb tots aquells que vulguis sense preocupar-te dels horaris. Les vacances és el moment per a eliminar les presses i baixar el ritme.





5. Comença la teva rutina abans de tornar al treball: No és necessari tornar al treball uns dies abans, però mantenir les teves rutines els dies previs a la fi de vacances contribuirà a fer més suportable la reincorporació.

En aquest sentit, és important recordar que, a pesar que la majoria de les vegades tendim a augmentar les hores de somni durant les vacances, l'opció més saludable és mantenir un ritme i hores de somni el més constant possible.