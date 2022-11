Quines vendes s'esperen per al sorteig de Nadal?

Les Administracions de Loteria de tot el país tenen la vista posada en el Sorteig Extraordinari de Nadal amb una certa esperança malgrat la conjuntura econòmica actual caracteritzada per l'encariment de la vida.

Per al pròxim sorteig, que se celebrarà el 22 de desembre, els loters professionals confien a igualar el nivell de vendes de l'any passat en el qual es va batre el rècord de 3.100 milions d'euros en vendes.

“La societat manté l'esperança en la loteria de Nadal, una tradició que cada any aviva la il·lusió de 24 milions d'espanyols. Famílies, companys de treball, grups d'amics i tot tipus d'organitzacions o associacions continuen jugant perquè ‘La Grossa’ acaba convertint-se en un punt de connexió entre tots ells, un horitzó comú”, explica Borja Muñiz, president d'Anapal, la primera Associació Espanyola d'Administracions de Loteria que representa els interessos de més de 4.100 administracions existents en tota Espanya a Migdia a COPE Catalunya.

El Sorteig de Nadal és el més significatiu per a la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE): suposa més del 30% del total anual recaptat de joc públic.

A més, entre el 80 i el 90% dels dècims venuts ho comercialitza la xarxa de vendes professional que integren les Administracions de Loteria. “De fet, el Sorteig Extraordinari de Nadal significa la meitat de les vendes de loteria nacional de tot l'any dels *loteros” afegeix el president de l'Associació.





Els madrilenys i els andalusos, els espanyols que més loteria compren

Per comunitats autònomes, segons el repartiment realitzat per SELAE de l'any anterior, Madrid és on més es compra loteria de Nadal (528 milions d'euros en total). Li segueix Andalusia (448 milions), Catalunya (412 milions) i la Comunitat Valenciana (379 milions).

De mitjana, els espanyols es gasten 66,6 euros, la qual cosa equival a una mica més de tres dècims per persona, però existeixen províncies que superen aquesta xifra, com Soria, amb una mitjana de dotze dècims per persona, o Burgos i Osca, amb sis dècims, entre altres.

Per a aquest sorteig de Nadal estan disponibles un total de 180 sèries, vuit més que l'any passat, amb 100.000 números cadascuna, la qual cosa es tradueix en 2.520 milions d'euros en premis, 112 milions més que el sorteig anterior.

Entre els premis del sorteig destaquen la popular ‘Grossa de Nadal’, de 4 milions d'euros a la sèrie, el segon premi, d'1.250.000 euros a la sèrie, i el tercer, de 500.000 euros a la sèrie, sense oblidar els dos quarts premis, de 200.000 euros a la sèrie, i els vuit cinquens, de 60.000 euros a la sèrie.