Quines restriccions entren en vigor a Catalunya dijous 7 de gener?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra hem recordat les restriccions que ha aprovat el PROCICAT i que entren en vigor dijous 7 de gener furant 10 dies. Hem parlat amb Inma Soler, la Subdirectora de operativa de Protecció Civil. El resum de les noves restriccions són:

Confinament municipal cada dia de la setmana.

- Només podrà obrir el comerç de fins a 400 metres quadrats. Els caps de setmana només podran obrir els comerços essencials, com supermercats i farmàcies.

- Les activitats esportives només podran ser a l’aire lliure. Els gimnasos hauran de tancar del 7 al 17 de gener.

- L’escola començarà el dia 11 de gener. No hi haurà extraescolars, excepte les que es fan a la mateixa escola i el mateix grup.

- Les activitats de lleure queden suspeses.

- La restauració i la cultura es mantenen amb les mateixes restriccions.

- El toc de queda es manté igual que fins ara: de 22 a 6 h.

