Quines pautes haurem de seguir per les trobades de Nadal

El PROCICAT ha aprovat el pla de Nadal del Govern. És el pla que ha presentat Pere Aragonès al Parlament i aquest dimecres a la tarda Salut el defensarà al Consell Interterritorial, amb el Ministeri de Sanitat i la resta de governs autonòmics. Pel que fa al toc de queda, per Nadal i per Cap d’Any es podrà tornar a casa fins a dos quart de dues de la matinada, i per Reis, fins a les onze de la nit. A més, el Govern manté el que ja preveu el pla de reobertura, que és que es puguin reunir fins a deu persones, comptant també els menors. Per tant, al final els nens compten com els adults.

S’aconsella que no coincideixin més de dues bombolles de convivència, i que cada bombolla durant totes les festes entri en contacte amb dues bombolles més com a màxim. Però el pla del Govern també estableix pautes de seguretat concretes sobre com han de ser les trobades o reunions, els àpats familiars clàssics d’aquests dies.

Aquests són alguns dels punts més destacats:

- Finestres obertes o depuradors

Es recomana que les reunions i trobades es facin a l’aire lliure sempre que sigui possible i que en el cas de trobades en espais tancats es garanteixi una bona ventilació, també als domicilis durant i després de la trobada (mantenir obertes les finestres o amb captació d’aire exterior amb sistemes de climatització).

- Compte amb el tabac

No es permet fumar a menys de dos metres de persones que no formin part de la bombolla de convivència.

- Dur mascareta si no és menja

En les trobades cal fer ús constant de la mascareta mentre no s’estigui consumint i seguir les pautes d’higiene de mans.

- Fer torns per aixecar-se

No ens podem aixecar tots de cop per ajudar a la cuina o altres tasques. Cal fer torns.

- Mantenir el volum baix

No s’ha de cridar per parlar, per exemple amb persones que siguin lluny a la taula, ja que això afavoreix el contagi.

- Guardar distància de seguretat

A taula cal garantir la distància entre persones de les dues bombolles de convivència, i evitar el contacte físic estret. Cal evitar que hi hagi molta gent en espais petits tancats (com ara cuines).

- No compartir estris

S’ha d’evitar compartir estris, com gots, coberts i tovallons.

- Garantir la higiene als lavabos

Cal extremar la higiene en l’ús dels lavabos i accedir-hi individualment, tret que una persona necessiti assistència. També cal afavorir la ventilació d’aquests espais.

- Anar amb compte amb la durada

És convenient limitar la durada de les reunions.