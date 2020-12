Demà celebrem cap d’any, i a Migdia Cope Catalunya i Andorra parlem d’un dels seus protagonistes, el raïm. La pandèmia i les restriccions no ens impedeixen celebrar el canvi d'any amb les 12 campanades i els 12 grans de raïm. I aquest any hi ha més ganes que mai de fer el pas al mes de gener i deixar enrere un 2020 fatídic. A moltes llars ja han comprat o estan pensant a comprar el raïm, i, de fet, els dos grans productors de raïm de taula de l'estat, Múrcia i Alacant, ja han fet arribar unes 5.000 tones d'aquesta fruita als punts de venda, fruiteries i supermercats. Però quina és la millor manera per no ennuegar-se? Quines maneres de presentar els 12 grans podem inventar? Repassem alguns dels errors que fem amb el raïm per les campanades i donem algunes idees per evitar-los. ERROR 1: COMPRAR-NE DE MOLT LLUNY Aquests dies a la fruiteria hi trobem raïm d'Itàlia o del Perú, com passa amb moltes altres fruites durant tot l'any. Però la millor fruita que podem menjar és la de proximitat, tant en termes mediambientals i de sostenibilitat com nutricionals (perquè el que es conrea més a prop ens arribarà al punt òptim de maduració i estat) i de consum responsable. Si bé hi ha raïm bo a molts llocs del planeta, a prop de casa també en tenim. A Catalunya hi ha poc raïm de taula perquè la majoria del que es produeix s'utilitza per a la vinificació, però hi ha altres zones molt més properes que Itàlia o el Perú on podem trobar raïm excel·lent en aquesta època de l'any. Un exemple és el raïm del Vinalopó, a Alacant, amb una denominació d'origen protegida (DOP) pròpia, que està en temporada de setembre a mitjans de gener. El raïm del Vinalopó creix en una bossa de paper, que el protegeix durant almenys 60 dies fins que arriba al consumidor. És l'únic raïm embossat que té DOP. ERROR 2: AGAFAR-NE GRANS MASSA GROSSOS Es diu que al pot petit hi ha la bona confitura, i és del tot cert. Els grans de raïm massa grans, a més de ser incòmodes i poc adequats per menjar-los amb les 12 campanades, possiblement seran menys dolços que els més petitons. Com sempre, tants caps, tants barrets, i potser hi ha paladars més avesats a la fruita menys dolça que s'estimem més raïm ben gros i menys intens en dolçor. Però en termes generals, els grans més petitons són més dolços. Recordeu que no sempre la fruita més grossa i més lluent és la millor, ni de bon tros. ERROR 3: TALLAR-NE ELS GRANS MASSA GROSSOS PER ALS NENS I LA GENT GRAN Els nens i la gent gran són els grups que tenen més risc d'ennuegar-se. Per això és important evitar aquest perill, i això es pot aconseguir tallant la fruita de manera que es faciliti la deglució de manera segura. Com diuen els especialistes en alimentació i en seguretat infantil, la manera de tallar els grans és transversalment, de dalt a baix, o longitudinalment, d'esquerra a dreta, però en quatre parts; és a dir, agafar un gra i fer-hi quatre parts com si fossin talls de síndria o meló. No es recomana tallar-los només per la meitat (ni amb tall transversal ni longitudinal), perquè els trossos serien massa grossos. És important seguir aquestes recomanacions per evitar accidents. ERROR 4: TRIAR-NE UNA VARIETAT AMB PELL MASSA GRUIXUDA En una nit com la de Cap d'Any, la pell del raïm és important: per no ennuegar-se i aconseguir el repte de menjar-se els 12 grans sense problemes, cal triar una varietat que tingui la pell ben fina, o, si ens ve de gust, pelar les 12 peces amb paciència.