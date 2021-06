Quines malalties pots tenir si no controles l'estrès?

L'estrès és un d'aquells temes cíclics que de tant en tant ens agrada posar a sobre de la taula. Fins a quin punt pot ser bo i quins senyals hem de prestar atenció per saber quan hem de parar. Per resoldre els dubtes hem convidat telefònicament a la doctora Maria ConsueloVilasánches psicòloga i membre de Doctoralia.



-Tot l'estrès és dolent?



El que es coneix com a estrès és una paraula que està relacionada a una cosa negativa, però de totes formes sempre hi ha un estrès positiu com per exemple aquell estrès que ens motiva a fer determinades coses. Si estem hepàtics i no tenim com aquesta motivació , ens pot anar bé aquesta petita dosi d'estrès, però són moments puntuals per impulsar-nos a fer determinades activitats i per mantenir aquest nivell d'alerta. Tot allò que estigui fora d'aquest moment puntual i estiguin molt mantinguts en el temps és un estrès negatiu.



-En quin moment hem de començar a prestar atenció i començar a reflexionar per parar i que no arribi a ser perjudicial?



Hi ha com una mena de fases en relació amb l'estrès. Començaríem principalment per una resposta d'ansietat. Si aquesta ansietat es manté molt en el temps, és quan es genera la resposta d'estrès que és quan l'ansietat està mantinguda i pot derivar a una depressió si es manté molt de temps.



Si parlem de pautes per reflexionar, cadascun hauria de valorar una mica el seu dia a dia fixant-se com es troba. Si veiem que passen els dies i notem que no podem parar, que estem desorientats, que ens oblidem de coses, no estem concentrats, som molt impulsius a l'hora de prendre decisions i sobretot si veiem canvis en el nostre caràcter. Per això convé parar i reflexionar sobre les nostres activitats diàries i si realment podem amb tot el que estem fent.



-Sempre hi ha un moment a la nostra vida on surt l'estrès?



Sí, a vegades tenim una situació estressant prolongada en el temps i no trobes la solució el més segur és que acabi afectant alguna part del nostre cos, per exemple la caiguda de cabell, colitis o dermatitis.