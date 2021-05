Quines descobertes arqueològiques ens queden per trobar a Catalunya?

En el programa d'avui parlarem sobre les troballes que defineixen la nostra història. Per saber que hem descobert fins ara i que ens queda per descobrir, parlarem amb el senyor Robert Sala, director de l'institut català de paleoecologia humana i evolució social i professor titular de prehistòria a la universitat Rovira i Virgili.

-Com és el patrimoni català?

<< Molt ric, divers, antic i molt dens a tot el territori. Cada dia hi ha nous descobriments de qualsevol moment de la història i de qualsevol racó del país.>>

-Els catalans són conscients de tota aquesta riquesa patrimonial que tenim?

<< Sí que som conscients, sempre que podem visitem el nostre patrimoni, llegim sobre ell o mirem algun programa de televisió on en parlin. Sí que hi ha alguns punts més desconeguts o més difosos i aquí ja és feina nostra que arribi a tot el públic.>>

-De totes les descobertes, quina seria la més important?

<< És difícil, però si em preguntes per l'època en la qual treballo que és l'evolució humana primitiva et puc dir que recentment s'han fet unes descobertes molt importants a Catalunya com són el barranc de la Boella de Tarragona, on van ser les primeres ocupacions humanes del territori fa un milió d'anys.>>

-Que queda per descobrir?

<< Doncs aquí hi ha molt perquè sabem d'altres punts d'Europa que hi ha ocupació humana anterior al milió d'anys per tant a Catalunya encara ens queda per trobar els més primitius de tots. A més a més tenim registres d'ocupacions humanes, però no tenim encara restes fòssils humans. >>