Quina és la situació de la ciència catalana?

La pandèmia està deixant molts mal de caps, però si mirem la part positiva també ens dóna una nova oportunitat per fer millor les coses i tenir una millor previsió pel pugui passar de cara al futur. Quan hem parlat amb científics un dels punts en comú que han recalcat és el poc finançament. Per saber que canviarà i que no de cara un futur demanarem l'opinió al senyor Josep Calbó vice-rector de la universitat de Girona.

-Està realment tan infra finançada la ciència al nostre país?

El finançament de la ciència arriba per dos camins, està el finançament estructural i al finançament competitiu, aleshores per la primera part haurien de ser pressupostos públics i és realment el que debilita el sistema perquè és un finançament bastant baix i per l'altra banda i per sort , els investigadors són bons, treballen de valent i s'esforcen molt i gràcies a aquests investigadors aconseguim el finançament a través de la competència lliure amb altres investigadors de Catalunya.

-La pandèmia ha deixat en evidència molts aspectes i un d'ells és la infra financiació.

Un indicador clar és el percentatge d'R+D que està per sota de la mitjana dels països desenvolupats i molt per sota d'alguns altres i per tant si realment el nostre país és un dels dotze primers en economia mundial és una llàstima que no estigui els mateixos nivells de recerca.

-Sí això solucionés, el talent es quedaria en el nostre país i no tindria la necessitat de marxar fora del territori.

Ajudaria a cascades del talent i també ajudarien a atreure talent extern.