Quina ha de ser l'edat de jubilació legal?

Avui a Migdia Cope Catalunya i Andorra, ens fèiem ressò de la darrera proposta del Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Jose Luis Escrivà, es tracta de la possibilitat d’oferir incentius a mitjà termini per portar més enllà dels seixanta-set anys l’edat de jubilació, alhora, la Ministra de Treball, defensa la tesi de què cal rejovenir el mercat laboral, per tant, la proposta d’Escrivà no seria la millor opció

Per saber-ne més, avui hem rebut a Luis REcuenco, professor i doctor de ciències polítiques i socials de la Pompeu Fabra, concretament la seva tesi doctoral versava sobre l'edat de jubilació.

Per en Luis, tots dos ministres tenen raó, segons ell la proposta d Escrivà és satisfactòria, un sistema amb incentius que permeti endarrerir l'edat de jubilació, incentius superiors als actuals que aportin una motivació real per seguir al mercat laboral, cal dir que habitualment aquells que retarden l'edat de jubilació són els que tenen millor salut, i en continuar tributant beneficien a la Seguretat Social. El nostre convidat també dona raó a la ministra en el tema de l'elevat atur de població jove al nostre país, però no podem oblidar, que els països que millor funcionen a Europa tenen alta participació en el mercat laboral tant els majors com els joves, però a Espanya passa a la inversa, tenim taxes baixes al mercat laboral dels joves i baixes de jubilació, així, segons en Luis Recuenco, les propostes dels dos ministres serien complementaries.

També li hem preguntat com veu el sistema de pensions, ell contempla l'anomenat segon pilar, o sigui, les pensions ocupacionals, aquelles empreses que destinen una petita part del sou dels seus treballadors a un pla de pensions, però sobretot, per al nostre convidat ,el més indicat seria també millorar el mercat laboral, millors sous, per tant, mes i millors cotitzacions.

Finalment en Luis valora l'opció d'augmentar l'edat de jubilació i separar les fonts de finançament, donat que algunes qüestions ocupacionals hi haurien d'estar dins dels pressupostos de l'estat i no anar a càrrec de la seguretat social, i sobretot, com comentava abans, la millora del mercat laboral, i no tant, una reforma del sistema de pensions.