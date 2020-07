Quina és la postura més aconsellable per dormir?

Tothom té una postura preferida per dormir. N’hi ha que es posen de costat, d’altres que es posen panxa enlaire i d’altres de bocaterrosa. Però els experts indiquen que hi ha posicions més aconsellables que d’altres, en termes de salut, especialment per a la columna vertebral. Una especialista en dolor muscular i articular, medicina física i rehabilitació, la doctora Mercè Salvans, ens explica quines són les postures més recomanables.

“Les postures més aconsellables són de costat o panxa enlaire. Si dorm de costat, has de dormir de manera que et quedin les cervicals alineades amb la resta de la columna. Per tant, t’has de posar un coixí que t’ompli l’espai des de l’espatlla fins al coll, perquè subjecti bé el coll, que quedi ben recte”

Mercè Salvans especialista en dolor muscular i articular, medicina física i rehabilitació

“ és més saludable dormir del costat esquerre que del dret.”

Hi ha estudis que assenyalen que és millor dormir del costat esquerre, per diversos aspectes: millora el trànsit intestinal i el reflux esofàgic, també afavoreix el drenatge limfàtic i, des del punt de vista circulatori, millora la circulació major i la de la placenta en embarassades

Posició aconsellable:

De costat i amb el braç una mica flexionat.

Tant el matalàs com el coixí no han de ser ni massa tous ni massa durs. Per anar bé haurien de ser viscoelàstics, que ofereixin una mica de resistència al moviment però que recuperin la forma i no quedin deformats pel nostre pes. A més, dormint de costat s’exerceix molta pressió sobre l’espatlla i el maluc, i un matalàs viscoelàstic que permeti absorbir aquesta pressió pot ser beneficiós.

També és un tema important, a l’hora d’anar a comprar un matalàs, que el provem posant-nos en la postura en què dormim, perquè així es percep millor com serà quan realment el tinguem a casa. I amb el coixí, igual

La pitjor posició de totes

La doctora Salvans desaconsella totalment dormir de bocaterrosa."És fatídic, has de posar el cap totalment de costat, alineat amb l’espatlla, i això provoca que et llevis l’endemà amb dolors cervicals. I si ets propens a tenir lordosi se’t pot accentuar el dolor lumbar"

Les persones amb lordosi (excés de corba de la part lumbar, és a dir, aquelles que tenen el cul més aviat sortit) es poden posen en posició fetal per afavorir el relaxament de la corba de la columna.

No és aconsellable dormir de bocaterrosa;

"qui dorm de bocaterrosa pot posar-se un coixí a la zona abdominal per tal de disminuir la corba de la columna lumbar."

Panxa enlaire

I què passa amb els que dormen de panxa enlaire? que dedica bona part del temps a l’estudi de teràpies amb l’ajuda d’animals, explica que hem de vigilar si acostumem a dormir de panxa enlaire.

"Hem de tenir en compte que podem posar un coixí sota els genolls per relaxar la musculatura flexora del maluc i per tant també la columna lumbar. A més, depèn del coixí que tinguem, les cervicals no adoptaran una postura correcta durant el descans"

Dormir de panxa enlaire no és dolent, però es pot millorar si posem un coixí sota els genolls.

"Un altre problema de dormir de panxa enlaire és que accentua les apnees. Per als roncadors i persones amb apnees del son, és més recomanable dormir de costat."

I què fem amb els braços?

Quines són les posicions més aconsellables i les que no ho són tant.

"Tampoc és bo dormir amb el braç sota el coixí o amb un braç apuntant recte cap amunt, en direcció al capçal del llit. Això, normalment, produeix una mica de dolor d’espatlla en algunes persones. S’ha de dormir amb el braç abaixat, amb l’aixella tancada"Mercè Salvans especialista en dolor muscular i articular, medicina física i rehabilitació

"La posició ideal del braç, en els que dormen de panxa enlaire, seria al costat del cos o amb les mans sobre el pit o la panxa. En el cas de dormir de costat, seria davant del cos, doblegant una mica el colze de la manera que estiguem més còmodes. El que s’ha d’evitar és posar el colze sota el coixí."

Els braços, millor davant del cos i no sota el coixí.

El braç també ens ajuda a equilibrar el cos quan dormim de costat. Si dormíssim amb el braç sota el cos i amb les cames totalment estirades, no podríem aguantar la postura: cauríem endavant o enrere. Per això es recomana aquesta semiflexió, tant del braç com de les cames. I si és amb un coixí entre les cames, millor. A més, s’equilibra el pes al llarg del cos i la pressió no recau tota sobre el maluc i l’espatlla.

Creus que et va bé, però potser no és així

Tot i que els experts també diuen que la millor postura per a tu és la que et permet descansar sense cap dolor al matí, a la llarga poden aparèixer problemes arran de l’hàbit de dormir incorrectament.

Per a les persones que dormen de bocaterrosa, seria ideal un matalàs que tingués un forat per posar-hi la cara, com les lliteres de massatges. Malauradament, encara no s’han inventat.

I què passa amb els que dormen de panxa enlaire? Casanova, que dedica bona part del temps a l’estudi de teràpies amb l’ajuda d’animals, explica que hem de vigilar si acostumem a dormir de panxa enlaire. Un altre problema de dormir de panxa enlaire és que accentua les apnees. Per als roncadors i persones amb apnees del son, és més recomanable dormir de costat.

