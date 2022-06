Quina despesa es retalla primer quan els preus collen?

El preu de l'energia és un dels culpables que la situació econòmica estigui empitjorant. Quan es dispara l'energia es disparen tot els preus perquè es necessita per produir gairebé tot. Ha pujat la inflexió d'una manera bastant desbocada i això provoca una pujada de preus generalitzada. Per saber quin serà el futur d'aquesta inflació parlarem amb el professor d'Economia Espanyola i Mundial de la Universitat Abat Oliba CEU, Alejandro Gisbert



- Què es retalla primer?



El primer que es retalla en situació d'inflació són els béns juradors, com per exemple electrodomèstics, automòbils o mobiliari. Hi ha altres dos, com la restauració, hotels, cafès què suposa un 30% de la cistella dels consumidors, és un bé que considerem que podem retallar una mica. L'altre és l'oci de la cultura com poden ser els cinemes o llibres. En una segona fase serien les begudes alcohòliques què és el 22% a la cistella de la compra i triaríem marques blanques.



- Les xifres d'ocupació laboral són molt bones. És habitual que en un context d'inflació es creïn tants llocs de treball?



Seria una qüestió estacional, la setmana passada parlàvem dos empresaris importants del sector de l'hostaleria i comentaven la dificultat que tenen per trobar personal, però, per altra banda, la creació de llocs de treball és un indicador econòmic retardat, és a dir, l'economia comença a desaccelerar-se i el mercat laboral és l'últim que ho nota, és cert que hi ha una reducció de la demanda.



- Cap a on anem els pròxims mesos?



El que faria és buscar els elements que ajuden és reduir aquesta inflació a través de sectors que ajuden a incrementar-la. Una de les eines per lluitar contra la inflació, seria apujar el preu dels diners.