Quin volum de roses està previst que es mogui en aquest sant Jordi?

Les empreses que integren el Mercat Central de les Flors de Mercabarna es preparen per vendre 4,2 milions de roses durant els tres dies de celebració de Sant Jordi a tot Catalunya, i esperen cobrir un terç de la demanda. El seu nombre va ser un 40% menor que les vendes el 2019 (més de 7 milions de flors de les quals), però va ser més gran que l'any passat, quan només es van vendre 1,2 milions de roses l'any passat. Mercabarna va explicar que tot i les limitacions logístiques, la floristeria espera compensar algunes de les pèrdues causades per la pandèmia. Parlarem Miquel Batlle president de l'associació de majoristes de Mercabarna-flor.

-Quina previsió hi ha per aquest Sant Jordi?

No és com un Sant Jordi normal però és molt millor que l'any passat. Per seguretat no hi hauran tantes parades al carrer i això fa que hi hagi una davallada amb el total de roses que es van vendre el 2019 que eren set milions de roses i aquest any estarem al voltant dels quatre milions.

-D'on surten tantes roses?

La majoria de Roses que es comercialitzen per Sant Jordi provenen de Colòmbia Equador i Holanda, són els tres països estrella. De Catalunya hi ha molt poc, és un 3%.

-Amb una diada com la de Sant Jordi on es venen moltíssimes roses, com és que no provenen de les terres de Catalunya.

Hi havien abans set o vuit productors de la zona del Maresme O a Tarragona. Són empreses familiars que no han tingut relleus, a la llarga mica en mica es va anar abandonant els cultius,un altre dels motius és que s'ha d'invertir molt per poder seguir regenerant els cultius.