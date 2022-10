Quin tipus de turisme ens visita ara?

El món del turisme està, en canvi, constant a causa dels esdeveniments mundials com la guerra d'Ucraïna. El turista Rus tenia gran presència, però els hi és impossible venir. Quin tipus de turisme tenim? Com varia segons la inflació? Quins mètodes utilitzen? De fet, el patronat de turisme de Girona ha encarregat un estudi a la Universitat de Girona per percebre quin tipus de turisme tenen i com s'ha de preparar. Parlarem la degana de la facultat de ciències econòmiques de la UdG, Anna Garriga.



- Tenir informació és poder per saber com fer les coses.



Exacte, la informació és bàsica per prendre decisions econòmiques que tenen un gran impacte social i en el cas del turisme queda clar que en les comarques de Girona té un pes rellevant. Conèixer el tipus de turisme que ens ve és fonamental.



- Quina metodologia feu servir per a aquesta mena d'estudis?



Fem servir la mateixa que els grans aeroports d'arreu del món. Ho fan a través d'enquestes a tots els usuaris de l'aeroport, preguntant el màxim de característiques possibles. De fet, és un moment ideal per fer-ho, quan estem esperant a l'avió, fins i tot a la gent li ve de gust contestar.



- Quan vau començar l'estudi i quan finalitzarà?



Hem estat tot l'estiu fent enquestes al matí, tarda, vespre i nit, a turistes de tots els vols que arriben a Girona. Les dades que hem recollit durant l'estiu ja les tenim i ens queda poc per tenir uns resultats sòlids, però com que l'agència de turisme catalana va tenir interès per aquest estudi de cara a un futur a l'hora de prendre decisions polítiques importants, ha decidit finançar la recollida de dades fins a finals d'any.