Quin és el significat de la dita "geni i figura fins a la sepultura"?

Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les curiositats escollides per avui:





-Quin és el significat de l'aquest ‘Geni i figura, fins a la sepultura’?

Aquesta antiquíssima locució s'utilitzava per a advertir-nos que una persona manté la seva manera de ser i pensar al llarg de tota la seva vida (fins al moment de la seva defunció) i que, per molt que tracti d'aparentar que s'ha canviat o evolucionat, en el fons sempre serà i obrarà de la mateixa manera.





-Quin és l'origen del terme ‘radar’?

Va ser la Marina dels EUA els qui van encunyar el terme ‘RADAR’ en 1941, sent aquest l'acrònim en anglès de ‘Ràdio Detecting And Ranging’ la traducció literal de la qual és ‘detecció i localització per ràdio’.









