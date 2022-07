Quin serà el futur de les VTC?

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha criticat en un informe el decret de la Generalitat que regula els trajectes urbans de les VTC perquè pot reduir de forma "significativa" l'oferta d'operadors i inclou uns requeriments que són "absolutament contraris als principis de bona regulació econòmica dels mercats".

Amb tot, afirma que exigències com la longitud mínima de 4,90 metres, que els vehicles hagin fet un mínim de 100 serveis durant el darrer any, la precontractació de 15 minuts o la prohibició de geolocalització dels vehicles "són mesures contràries a la competència que perjudiquen els consumidors i usuaris".

L'informe de l'ACCO coincideix amb la manifestació aquest matí a Barcelona d'un sindicat de VTC contra el text.

L'organisme apunta que mesures com la longitud mínima de 4,90 metres per vehicle són requeriments que "no satisfan els principis de necessitat, proporcionalitat, mínima distorsió i no discriminació entre operadors i, per tant, resulten injustificadament restrictius a la competència".

D'altra banda, l'ACOO considera que el decret llei 9/2022 que els requeriments inclosos en el test són "absolutament contraris als principis de bona regulació econòmica dels mercats" i que també resulta "contrari a la competència" ja que els seus consumidors i usuaris "veuran reduïda la seva llibertat d'elecció de tipologia de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places i no es podran beneficiar de les pressions competitives tant en termes de preu com de qualitat del servei, innovació, etc.".

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el responsable del sector del transport d'UGT Catalunya, Juan José Pérez (àudio).