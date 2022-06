Quin serà el futur de les pensions?

La Llei de fons de pensions públics aprovada aquest dijous al Congrés dels Diputats crea "una nova forma d'estalvi molt més atractiva", segons el ministre de Seguretat Social, José Luís Escrivá.

La norma, que ha d'afrontar ara el tràmit del Senat abans de retornar a la cambra baixa per ser ratificada definitivament, permetrà que empreses i treballadors creïn fons col·lectius amb els quals es podran complementar les pensions de jubilació.

A la pràctica, aquest extrem pot obrir la porta a la gestió privada dels fons, La proposta acordada pel govern amb els agents socials ha tingut 172 vots a favor (PSOE, Podem, Cs, PNB, PDECat, PRC, TE i NC), 164 en contra (PP, Vox, Esquerra Republicana, CUP i Més País-Equo) i 6 abstencions, entre elles les dels 5 diputats de Bildu.

Precisament, Escrivá ha mostrat sorpresa pels vots negatius d'alguns partits -que no ha especificat- "que han donat suport a aquest assumpte al Pacte de Toledo, que han vist reflectits molts dels seus postulats i que, a l'hora de la veritat, per 'curtplacisme', han preferit votar en contra".

Cal recordar que Unides Podem ha anunciat aquest dijous un acord amb Escrivá per 'destopar' les bases de cotització de les pensions, fet que generarà més ingressos per a les arques públiques i també eliminarà el topall de la pensió màxima, que actualment és de 2.819,19 euros. L'acord és la contrapartida del 'sí' de Podem a la Llei d'impuls de les pensions privades.

El treballador podrà aportar fins a 1.500 euros en els nous plans de pensions d'ocupació per si sol, fins i tot si la seva empresa decideix no realitzar desemborsaments d'aquest tipus.

Segons confirmen fonts de Seguretat Social i es desprèn del text de la nova llei. Aquest ingrés del particular es pot realitzar fins i tot en el cas d'una aportació nul·la de l'empresa, sempre que aquesta quantitat no es destini al tercer pilar de l'estalvi per a la jubilació: els plans individuals.

Aquests 1.500 euros seran deduïbles en l'IRPF del treballador.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el president de l'associació d'educadors i planificadors financers, Dositeo Amoedo (àudio).