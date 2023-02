Quin és el present i futur de la lluita contra el càncer?

La lluita contra el càncer és una de les grans preocupacions de la medicina moderna i una de les àrees de recerca més importants. El càncer és una malaltia complexa que afecta moltes persones i que, malgrat els avenços significatius en el tractament i la prevenció, encara és una amenaça rellevant per a la salut pública.

El futur de la lluita contra el càncer està ple d'oportunitats i reptes, però amb la investigació i la innovació constant, estem a prop d'assolir una major comprensió i una eficaç millora en el tractament del càncer.

Un dels principals avenços en el futur de la lluita contra el càncer serà la personalització del tractament. Mitjançant l'ús de la intel·ligència artificial i la genòmica, s'espera que es pugui desenvolupar un tractament més efectiu per a cada pacient, basat en les seves característiques genètiques i la seva història mèdica.

Això permetrà una millor comprensió de la malaltia i una millor resposta al tractament, amb menys efectes secundaris i una major probabilitat de curació.Una altra àrea en la qual es preveu un gran avenç en la lluita contra el càncer és la immunoteràpia. Aquesta tècnica consisteix a estimular el sistema immune del pacient per combatre les cèl·lules canceroses.

La immunoteràpia s'ha demostrat molt efectiva en alguns tipus de càncer, com ara el melanoma, i es preveu que en el futur es pugui aplicar a altres tipus de càncer. A més, la investigació en l'ús de cèl·lules de la sang, com ara les cèl·lules T, per lluitar contra el càncer també està donant resultats prometedors.

Aquesta tècnica consisteix a manipular les cèl·lules T perquè puguin detectar i atacar les cèl·lules canceroses.

Això pot oferir una alternativa més eficaç als tractaments actuals i obrir la porta a una nova era en la lluita contra el càncer.Finalment, també es preveu un gran avenç en la prevenció del càncer.

A través de la millora de les pràctiques d'estil de vida saludable i la prevenció primerenca del càncer, s'espera que es pugui reduir significativament la incidència de la malaltia. Això inclou la millora de la dieta i exercici físic, la reducció del consum de tabac i alcohol, i la millora de la detecció precoç a través de programes de cribratge.

En resum, el futur de la lluita contra el càncer està ple d'oportunitats i reptes, però amb la investigació constant i la innovació tecnològica, estem més a prop que mai d'assolir una major comprensió i una eficaç millora en el tractament i prevenció del càncer. Això no només ajudarà a salvar vides, sinó que també contribuirà a una societat més saludable i a un futur més prometedor per a tots.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat del present i futur de la lluita contra el càncer amb el cap del departament d'oncologia de l'hospital universitari Vall d'Hebrón i director del VHIO, Doctor Josep Tabernero (àudio).