Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Avui ha triat tres expressions per ser una miqueta més savis.

-Quin és l'origen de l'expressió ‘No m'he menjat un bastó’?

Tots coneixem aquesta expressió. La deixem anar quan els nostres objectius no han estat aconseguits. L'expressió s'aplica habitualment al fracàs de la conquesta però el seu origen és molt diferent. Escolta l'àudio i assabenta't de les explicacions de López.

-El curiós origen etimològic del terme ‘acaparar’

El terme acaparar l'apliquem a aquesta manera de reunir un producte determinat, en detriment dels altres, per a tenir suficiència d'aquest. Sol ser una reacció impulsiva davant el temor de quedar-nos sense subministraments de qualsevol cosa. aquest terme ha donat moltes voltes idiomàtiques abans d'arribar al castellà.

-L'origen d'usar el terme ‘gentilici’ per a referir-nos als habitants d'un lloc

Utilitzem aquest gentilici determinat per a donar nom als habitants de tal o tal altre lloc però... d'on sorgeix utilitzar aquesta paraula?Perquè tot ve de l'antiga Roma, com no, i de la manera que tenien de cridar a les persones que pertanyien a una tribu o a una altra.