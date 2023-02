Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les curiositats escollides per avui:

(ESCOLTA L'ENTREVISTA AQUÍ)

-Quin és l'origen del terme ‘quiosc’?

El terme es va incorporar al diccionari de la RAE en 1884, amb les formes "quiosc" i "kiosko", encara que es recomana la forma castellanitzada amb "q". El terme es va originar en el francès "kiosque", que significa "petit punt de venda", "caseta" o "pavelló de jardí".





-El curiós origen del terme ‘vodevil’

El terme "vaudeville" no va ser creat específicament per a les obres teatrals, sinó que es va originar a partir d'una col·lecció de cançons que es cantaven en el segle XV a la vall de Vaux-de-Vire, situat a Normandia, França.





-El curiós origen del terme ‘algaravia’

El terme prové de l'àrab hispànic "al-'arabíyya", que es referia originalment a l'idioma parlat pels àrabs en la Península Ibèrica. Durant la conquesta musulmana, moltes persones no entenien aquest idioma, per la qual cosa "al-'arabíyya" va evolucionar per a significar "llengua inintel·ligible".