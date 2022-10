Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.

Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les curiositats escollides per avui:

-Quin és l'origen del costum de posar flors als difunts?

En aquells dies no existien les avançades tècniques d'embalsamament i les que havien no estaven a l'abast de tot el món, per la qual cosa, els cossos (que solien estar exposats a la intempèrie), es descomponien i desprenien una desagradable olor, sobretot en època de calor. Per a emmascarar aquesta pudor, es cremava encens i es cobria al mort amb tot tipus de flors, la qual cosa aromatitzava l'ambient i feia més agradable l'acte de vetllar al difunt.





-Quin és l'origen de la festa d'Halloween?

El terme Halloween prové de la frase ‘All Hallows’ Eve’, que significa ‘Vespra de Tots els Sants’. La important immigració que va haver-hi a partir de mediats del segle XIX en la qual més de 3 milions d'irlandesos es van traslladar fins als Estats Units, va fer que aquests s'emportessin amb si les seves tradicions i costums, sent la d'Halloween una de les més acceptades i populars (van ser els propis irlandesos els qui van encunyar el terme, molt abans de viatjar fins als EUA).





-Per què en els cementiris hi ha plantats xiprers?

El motiu que aquest vistós, alt i frondós arbre estigui plantat en el ‘camposanto’, es deu a la longevitat d'aquest, la seva fulla perenne i a no necessitar cap cura especial. Suporta bé els canvis bruscos de temperatura i no varia en la seva forma i color (verd fosc).