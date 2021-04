Quin és el futur del teletreball?

És molt interessant veure com evolucionat el teletreball al nostre país. Feia temps que era una intenció abans de la pandèmia, però amb tota aquesta situació s'ha accelerat. Per saber quin serà el futur del teletreball parlarem amb el Manel Fernández professor d'estudis d'Economia i empresa de la UOC.

-És una evidència que el teletreball ha arribat per quedar-se, com serà el seu futur?

Al llarg de la pandèmia hem descobert que hi ha una altra forma de treballar, totes les organitzacions estan valorant com aquest model els afecta en la seva manera de funcionar, personalment penso que el canvi cap a aquesta flexibilitat sí que quedaran les organitzacions, probablement no com un treball en remot total per l'empresa, però sí que ha representat una reestructuració de treball sobretot en el treball d'oficina.

-És una gran eina per la conciliació familiar?

Sí sobretot en ciutats grans on la gent inverteix molt de temps en desplaçar-se al seu lloc de treball calculen que entre una o dues hores, cosa que és molt habitual en grans empreses. Si sumem el total d'hores en desplaçament a l'any, serien unes cinc-centes. Efectivament pot ajudar molt a la conciliació i sobretot si organitzem tot aquest temps que és moltíssim al llarg de l'any.

-Fa més d'un any parlàvem del teletreball com un somni del gran futur, però molta gent que ho ha provat no li acaba de convèncer.

Hem parlat molt dels beneficis, però també té inconvenients, redueix el contacte entre companys, tenir un espai habilitat a casa, aclarir el tema de les despeses del teletreball, el talent serà una competició mundial o la desconnexió digital. Hem d'estudiar molt bé el que volem i dissenyar una estratègia donant molt de suport informàticament.