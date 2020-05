¿Quién hereda cuando no hay testamento?

Hoy queremos preguntarnos qué han de hacer los familiares de aquellas personas que han fallecido durante la pandemia y no han dejado testamento hecho. De este tema queremos hablar con Marielba Rojas, abogada y buena amiga del programa. ¿Quién va a heredar en estos casos? "Van a heredar las personas elegidas por la ley. Si no has aprovechado tú mismo la oportunidad de elegir a tus propios herederos haciendo testamento, tendremos que acudir a lo que pone la ley. En este caso van a heredar, en primer lugar, los descendientes, los hijos que hayas tenido. Y en caso de que no existan hijos, heredaría el cónyuge o la pareja estable. Y si tampoco hay cónyuge, heredarían los padres de la persona que haya fallecido. Si tampoco hay padres, en ese caso pasamos ya a lo que llamamos los colaterales, que son los hermanos de quien ha fallecido. Y así vamos pasando, por cosanguinidad, hasta los parientes más lejanos". Le queremos preguntar también a Marielba qué trámites hay que poner en marcha para conseguir heredar: "Afortunadamente esto se puede tramitar en una notaría, es como un pequeño juicio, hay que aportar testigos y una serie de documentos, que han de acreditar que tú eres el pariente con mejor derecho, el que tiene el grado más próximo". Y cómo se divide la herencia cuando no se ha hecho testamento y hay varios hijos: "Si no se ha hecho testamento, todos los hijos heredarían a partes iguales. Esto no siempre puede ser lo más indicado, porque quizá algún hijo sea menor de edad y otro de edad más avanzada, quizá alguno de los hijos tenga algún problema de salud... si hacemos testamento podemos dejar más patrimonio a uno de nuestros hijos, pero en caso de no hacerlo, todo se hereda a partes iguales"