Qui és més perillós al volant?

Sí parlem de víctimes del trànsit, la majoria són homes i si parlem d'infraccions el volant, també. Un cop d'ull a les dades ho demostra, l'any passat a Catalunya van morir 188 persones en accidents de trànsit, d'aquestes 140 eren homes davant de les 48 víctimes que eren dones. També la majoria d'infraccions de trànsit, un 70% les cometen homes tot i que la diferència entre la quantitat d'homes i dones que tenen el carnet de conduir no és tan gran, un 57% els homes i un 43% les dones. Avui parlarem amb l'Anna Pintor, subdirectora general de seguretat viària.



- Aquestes són les dades, els homes els responsables de la majoria d'infraccions greus.



En realitat hem analitzat les dades des d'una perspectiva de gènere i tant les dades dels accidents com les dades de les denúncies i els estudis que tenim evidencien una conducció més competitiva i menys valorativa del risc per part dels homes.



- Podria ser per l'actitud anomenada com "masculinitat dominant"?



Podria ser perquè hem vist que les dones i els homes no són ni millors ni pitjors, però, en canvi, sí que presenten diferents estils de conducció sobre la base dels rols de gènere.



- Els cursos que fan de formació viària asseguren que són poquíssimes les dones que han d'anar per recuperar els punts del carnet, ja que el 91% dels alumnes són homes.



Si les dades parlen per si soles, la major part dels alumnes que tenim els cursos de recuperació del permís per punts són homes i inclús us diré més el 95% de les persones que suspenen aquests cursos són homes.



- Que hauria de canviar?



Hem d'anar cap a un estil de conducció on fomentar els valors per poder assegurar una conducció més tranquil·la, pacífica, responsable i segura.



- Hem d'acabar amb aquests estigmes que les dones condueixen pitjor i que són sempre les causants.



Doncs sí, de fet les dades demostren que les dones no són pitjors conductores que els homes.



- Els homes tenen una major participació en conductes menys segures i de més risc de fet el 80% de les denúncies imposades per consum d'alcohol i drogues en la conducció també són homes.



Sí, del total de denúncies que nosaltres hem analitzat el 87% d'aquestes corresponien els homes i el 13% a les dones i de fet també en els controls de drogo alcoholèmia de forma aleatòria, vam veure que els homes van duplicar els positius en drogues enfront de les dones.