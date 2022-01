A qui arriba la bonificació de lloguer per a joves?

L'habitatge és un d'aquells drets que estan, però que de vegades no es compleixen i de fet darrerament tornava a ser notícia parla nova bonificació de cara als joves per poder llogar un pis per menys de 600 euros. Parlarem amb la professora de dret civil de la universitat Abat Oliba CEU, Elena Palomares.



- A la ciutat de Barcelona és molt complicat trobar pisos de lloguer per 600 euros.



A Barcelona és impossible, és més, si tu agafes la informació que publica la Generalitat de Catalunya en relació amb el preu de l'habitatge a la ciutat comtal, descobreixes que no hi ha cap habitatge que s'inscrigui per menys de 680?€.



- Està obligant als joves que viuen a Barcelona a marxar fora de la ciutat per poder sol·licitar aquesta ajuda?



Sí, però també ho tenen difícil perquè si vas a veure les dades de les poblacions que estan al voltant de Barcelona tampoc aconseguiran lloguers per sota dels 600 euros potser en algun barri en concret d'alguna població, però la mitjana està sempre per sobre dels 600 euros i tot surt de dades oficials. Complir els requisits del valor de l'habitatge és molt complicat, tot i que la llei preveu que la comunitat autònoma podrà apujar aquest preu, així i tot, no és general, és una previsió, per tant, no dona un accés directe.



- Més enllà de ser una bona notícia quan ho apliquem a la pràctica és diferent.



Per mi la incongruència més gran està l'article 11 i amb la quantia que donen perquè evidentment els joves que viuen a Barcelona no obtindran uns habitatges on aquest ajuda que els hi donen cobreixi l'habitatge sinó tot el contrari amb l'ajuda no podran ni tan sols cobrir la meitat del preu del lloguer.