Queixes del col.lectiu d'infermeres per la gran precarietat de les seves feines

I avui volem parlar dels infermers i les infermeres, tan necessaris i tan importants en aquests moments. Aquest col.lectiu està patint mancançes importants: A Catalunya per cada 1.000 habitants ara mateix hi ha 6.2 infermeres. A Europa la xifra és de 8.5 per cada 1.000 habitants. En països com Noruega hi ha 14 infermeres per cada 1.000 habitants. La Paula Galvany és la presidenta del Col.legi d'infermeres i infermers de Catalunya, i amb ella volem parlar sobre la situació del seu col.lectiu: "La manca d'infermeres és un problema estructural, ve de fa molts anys. El problema va molt lligat amb les polítiques de salut." Obviament la pandèmia fa que es noti encara més la falta d'infermeres: "Sí, clar. La nostra feina és donar atenció a les persones, però ara mateix hi ha moltes persones afectades de Covid i això fa que tot sigui més difícil, que les infermeres tinguin molta més feina i no és possible arribar a tot." I és que les infermeres estan treballant amb una precarietat molt gran: "Això és cert. La realitat és que durant molts anys, com a mínim 10 anys, moltes infermeres han estat en situacions de precarietat importants. I per precarietat em refereixo a contractes per dies, per hores, contractes de només estiu i això provoca problemes importants. Moltes infermeres han decidit dedicar-se a un altre cosa, o marxar a altres països de la Unió Europa. Regne Unit, per exemple, és un país que acull a milers d'infermeres catalanes i espanyoles. Les infermeres allà troben que tenen bones espectatives professionals, tenen unes condicions laborals, salarials i de seguretat que no s'ofereixen ni a Catalunya i a la resta de l'Estat"