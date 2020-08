Què volen ser de grans els nostres fills?

Els últims mesos han canviat els nostres costums, els nostres plans i, sobretot, la manera de veure el món. Els adults ens hem enfrontat a una situació única en la qual ens hem vist obligats a adaptar-nos amb rapidesa, però com ho han viscut els nens i nenes catalans?, ha canviat la seva visió del món i del seu futur?, han canviat els seus somnis?, continuen defensant als mateixos ídols que fa un any?

Per setzè any consecutiu, Adecco presenta l'enquesta Què vols ser de major, en la qual analitza una vegada més les aspiracions laborals i les percepcions del món del treball dels més petits.

Enguany, la pandèmia no sols ens ha afectat els majors, els nens i nenes també han estat conscients de tots els canvis i els resultats de l'estudi demostren que ells també valoren de manera diferent el món laboral, polític i social.

No és novetat que la medicina sigui una de les professions que més agrada entre nois i noies, perquè també els adults valoraven a l'alça l'acompliment dels professionals sanitaris després de la quarantena.

El que sí que és més inesperat, tenint en compte la gran varietat d'opinions entre els adults, és que un 10% dels nois i un 11,4% de les noies que han participat en l'estudi afirmin voler a Fernando Simón com a futur cap en els seus treballs i que aquest aparegui en el top 10 del rànquing de caps.

Aquests són alguns de les dades que llança la XVI Enquesta Adecco Què vols ser de major.



Metges i infermeres, les professions del futur

Les novetats que trobem en preguntar-los als més petits de la casa quina volen ser el dia de demà no són massa. Nois i noies continuen volent exercir les mateixes professions que els joves als quals s'enquestava fa 16 anys, allà pel 2004, encara que sí que és cert que la medicina i la infermeria han millorat els seus llocs.

En general, el que sí que existeixen són grans diferències entre nens i nenes. Per exemple, un any més la majoria d'ells voldria tenir una professió vinculada a l'esport (futbolistes, jugadors de bàsquet, pilots de Fórmula 1, tennistes…) seguit d'aquells que apostarien per fer carrera dins de les forces de l'ordre i la seguretat nacional (policies, bombers, guàrdies civils, guardes forestals...).

Elles, en canvi, prefereixen professions vinculades a cura dels altres i a l'ensenyament i la formació, seguides de professions artístiques o relacionades amb el món digital, la moda i la bellesa.

Baixant al detall de professions concretes, el panorama de què li agradaria ser als nens i nenes catalans quan siguin majors queda així:

Un any més, i com ha succeït gairebé invariablement en tots els anys d'enquesta, els nois catalans volen ser futbolistes, així ho manifesta un 24,6% d'ells. Enguany, no obstant això, la professió de metge es fa amb el segon lloc (23,9%) seguida, a molta distància, de la professió de professor, amb el 14,3% i de la de policia (13%).

Com a resultat de la digitalització i el creixement de les xarxes socials, la professió de youtuber,guanya força i segueix present en el top 5, amb el 6,1% dels joves volent dedicar-se a això.

Bombers, informàtics, veterinaris o enginyers són algunes de les professions que completen el *top 10. Crida l'atenció, no obstant això, la incursió del periodisme, que es fa amb el novè lloc i amb un 2,5% dels joves catalans interessats en ell.

Per part seva, elles es decanten per ser mèdic, així ho manifesta el 23,9% de les enquestades. Després de la medicina, les professions preferides per les nenes són professora (21%), infermera (12,6%), veterinària amb el 10,9% i futbolista (7,5%), que torna a aparèixer en el rànquing femení en una posició alta.

Completen les deu primeres posicionis professions com a perruquera, cantant, policia i actriu. Per primera vegada, la professió de caixera es fa amb una de les primeres deu places, presumiblement com a resultat de l'esforç i importància d'aquests professionals durant la crisi sanitària.

Tornem a trobar també opcions divertides entre les respostes com “vull treballar provant hotels” o “en la CIA”, fins i tot “venent els meus invents”. També hi ha aventurers que s'atreveixen amb els treballs més arriscats i expliquen que voldrien “cuidar lleons i tigres”, “viatjar a Mart per a descobrir extraterrestres” i fins i tot “ajudar a Batman en les seves missions”.