Què veure a casa per a no avorrir-nos?

Avui dia, afortunadament, tenim una oferta d'entreteniment online enorme, inabastable i per a tots els gustos.

La crisi sanitària ha tancat les sales de cinema, però no el cinema, que continua disponible per a tot aquell que vulgui capbussar-se en ell. Però, què veure en les plataformes? Víctor Esquirol, crític de cinema d'Altres Cinemes Europa i un habitual del programa d'aquesta casa, La Linterna Catalunya, ens proposa unes pel·lícules, de les diferents plataformes, per a quedar-nos absorts davant la pantalla. “Youtube ha pujat 100 pel·lícules en espanyol per a visionar-les i no és l'única iniciativa. La filmoteca de Madrid està pujant cada dia una pel·lícula en el seu canal de Vimeo per a poder-les gaudir” Comenta Víctor.

El crític d'altres Cinemes Europa ens proposa tres pel·lícules:



“El meu veí Totoro”

Aquesta història animada del director Hayao Miyazaki segueix a les estudiants i germanes Satsuke i Mei mentre s'estableixen a la seva casa de camp amb el seu pare i esperen que la seva mare es recuperi d'una malaltia en un hospital de l'àrea. Quan les germanes exploren la seva nova casa, descobreixen i fan amistat amb uns follets juganers, i en el bosc pròxim troben a una enorme criatura coneguda com Totoro.



“La flor”

La Flor es divideix en sis episodis separats, connectats només per una aparició en pantalla de Llinás explicant l'estructura de la pel·lícula. Els primers quatre episodis tenen el començament d'una història però acaben en mitjanes cap de bestiar. El cinquè episodi és l'únic que procedeix de principi a fi, i l'últim episodi acaba de concloure una de les històries.

Es narren dues històries: en la primera, una excavació a l'interior de l'Argentina desencadena la maledicció d'una mòmia. En la segona, una parella de cantants es reuneix per a actuar després de molt de temps, mentre una dona s'injecta verí d'escorpí, amb finalitats misteriosos.



“La verge d'agost”

Eva digueu quedar-se durant agost a Madrid, tot un acte de fe, per a poder veure i sentir les coses d'una altra manera i trobar noves oportunitats. En aquests dies de festes estiuenques, Eva descobrirà que encara té temps i pot donar-se una oportunitat.



Gaudiu del cinema a casa.