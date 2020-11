¿Qué es una consultoria educativa?

Lejos de la típica agencia de cursos en el extranjero a pie de calle, concertar una entrevista con Montserrat Viñamata, directora de The Georgian Manor House, bien pudiera parecerse a acudir a una cita en una casa de alta costura. Escondida de la vista del público, en esta consultoría educativa boutique de Barcelona, dónde se hace el producto a medida del cliente, hasta el más mínimo detalle tiene razón de ser. Con una gran experiencia formando a alumnos en prestigiosos centros internacionales, el equipo de The Georgian Manor House, ofrece un servicio totalmente personalizado en el que se seleccionan y diseñan programas académicos en el extranjero adaptados a las necesidades específicas de cada cliente, tenga la edad que tenga. Así, la misión principal del equipo de The Georgian Manor House es ayudar al alumno a encontrar su vocación, y diseñarle un itinerario educativo a medida que le lleve hasta ella, teniendo en cuenta previamente su perfil académico, cualidades y sobretodo “potencial”, construyendo poco a poco un currículum que le permita conseguir unos objetivos establecidos. Y no es tarea fácil. Cada estudiante es un mundo, y por ello es fundamental identificar cuáles son las verdaderas capacidades, motivaciones y sobre todo cualidades desde muy temprana edad para poder tomar aquellas decisiones a nivel formativo que estimulen los puntos fuertes del alumno desde la niñez, permitiéndole así ser capaz de desarrollar todo su potencial. UN CONCEPTO PIONERO Después de dos décadas educando y formando a alumnos de todas las edades, en todo tipo de colegios de USA, Reino Unido, Canada, Suiza, Francia, Alemania, Irlanda, Austria y España, Montserrat Viñamata, directora de The Georgian Manor House, y su equipo han desarrollado un sistema pionero para seleccionar o incluso diseñar el mejor camino académico a la medida del perfil de cada estudiante. La metodología de la empresa está basada en un concepto innovador de consultoría educativa, el ‘Centro de Soporte para la Excelencia Curricular’, una guía que ayuda al alumno a seleccionar el camino apropiado, desde el principio, con el fin de conseguir unos objetivos. Dependiendo de la edad del alumno -niño, adolescente, universitario o adulto-, y la duración del programa a realizar -de corta o larga duración, de idiomas o de verano-, un equipo se pondrá en acción para evaluar el perfil del estudiante y seleccionar u organizar aquel programa educativo idóneo para cada alumno según unos objetivos a largo plazo. Este equipo está compuesto por psicólogos y consultores educativos con más de 20 años de experiencia en el sector. Así mismo, el servicio incluye un sistema de monitorización y seguimiento del rendimiento académico del alumno en el extranjero, cerciorándose de que el estudiante está construyendo el currículum adecuado para acceder a las mejores instituciones de educación superior. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MÁS ALTO PRESTIGIO La gran ventaja competitiva de The Georgian Manor House es que sólo colabora con verdaderos centros de élite cuyos niveles de hispanohablantes, rankings, servicios y especialidades, tanto deportivas como académicas, son revisadas anualmente. Los clientes de The Georgian Manor House saben que la agencia trabaja única y exclusivamente con los programas de más alta calidad, habiendo llevado a alumnos a centros de gran prestigio internacional que van desde desde Elementary Schools hasta universidades como London School of Economics, Bath, Cambridge, Lancaster, Warwik, Boston University, entre muchas otras. Hoy, The Georgian Manor House tiene su sede central en Barcelona, con una delegación en Madrid, dirigida por Alonso Enrique González de Gregorio, y con presencia en países como Inglaterra, Irlanda, México y Estados Unidos, desde los que ofrece sus servicios a niños y adolescentes, pero también a adultos y profesionales. Su excelente labor formativa les ha llevado a contar con clientes en otros países como Italia, Francia, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia, e incluso Kuwait.