Qué ès un toc de queda?

Ahir es va posar en marxa el toc de queda a Catalunya, i si en teniu cap dubte, a Migdia Cope Catalunya i Andorra tenim tota la informació: El toc de queda és obligatori els propers 15 dies. Només en queden fora els que van o tornen de treballar –que han de dur un certificat de l'empresa–, a l'hospital, a les farmàcies o si són serveis essencials. Els comerços i la restauració han de tancar a les nou de la nit, però els repartidors de menjar a domicili podran treballar fins a les deu. També el món de la cultura: teatres i cinemes podran tenir obert fins a les deu de la nit La gent que hagi de sortir al carrer en horari nocturn (ja sigui per tenir cura d'algun familiar o per alguna urgència) haurà de dur a sobre el certificat d'autoresponsabilitat, que es pot descarregar al web del Govern. Pels que hagin de sortir a treballar, Interior recomana que duguin un certificat de l'empresa. Els que incompleixin aquestes normes, s'enfrontaran a sancions que van dels 300 euros fins als 600.000 en els casos més greus i més extrems. L'aplicació del confinament nocturn s'ha pogut fer pel nou decret d'estat d'alarma que ha aprovat el govern espanyol. La Moncloa demanarà a la resta de partits poder-lo allargar set mesos per si cal aplicar mesures restrictives fins a la primavera vinent.