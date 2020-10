Qué són i que fan els espigoladors?

Sabeu que és espigolar?, es tracta de recollir al camp, tot el que queda després de la collita principal, però i si parlem d’espigolar amb fins solidaris? Avui ens hem fet aquesta pregunta al Migdia de Cope Catalunya i Andorra, i ens ha respost en Ramon Sarroca, President de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, ens ha explicat l’objectiu de l’espigolament és col·laborar amb la Fundació d’Espigoladors aprofitant els aliments que queden després de la collita principal, utilitzant aquest aprofitament per atendre a les persones en situació vulnerable, una tasca molt rellevant per a tot el sector que representa en Ramon. La figura de l’espigolador és molt antiga, i s’ha donat molt en cooperatives hortícoles i fruiteres. En Ramon creu que donant a conèixer l'existència de la Fundació d’Espigoladors, i la feina solidària que estan fent per ajudar a les persones més vulnerables, en un moment com el que estem vivint, és molt important, i per això han signat des de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, un conveni amb ells, per donar-los a conèixer a totes les cooperatives que estan federades, i així ajudar-los tot el possible en la seva tasca. La xifra d’aliments recuperats per part de la Fundació d’Espigolaires és elevada, l’any 21019 es van recuperar 236.000 quilos d’aliments, i ho van aconseguir sense tenir la cobertura de la Federació, a partir d’ara que existeix la col·laboració, seguríssim que la xifra es multiplicarà i l’ajuda creixerà exponencialment., en Ramon està convençut de la vàlua d’aquesta iniciativa, no li ve de nou, perquè des de la Federació ja ajudaven entre d’altres, al Banc d’Aliments, i després de parlar amb ell, encara ens ha quedat més clara la voluntat ferma de vincular-se des de la Federació i donar a conèixer a tothom la Fundació d’Espigoladors amb l’objectiu de fer créixer aquesta proposta, reduir el malbaratament alimentari i que aquests aliments recuperats pels espigoladors solidaris arribin a moltes més persones vulnerables.