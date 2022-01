Què és el salari emocional?

Com es reté el talent? Com podem mantenir la felicitat d'un treballador? Cada cop està amb més present el terme "salari emocional". Tot apunta que de cara al 2022 serà una de les claus per retenir talent a les empreses. Parlarem de com és d'important amb la professora del departament de psicologia i coordinadora del màster en treball de relacions laborals i recursos humans de la universitat de Girona, Mònica González.



- És molt important el salari emocional?



La veritat és que sí de fet fa temps que els psicòlegs posem sobre la taula que hi ha molts altres elements a part del salari econòmic també està de tenir en compte. També hem de contextualitzar una mica tot això, és a dir, les persones necessàriament han de prioritzar les necessitats que tenim i això implica que si anem molt justos en termes econòmics per tirar endavant, per què hem de fer front a moltes despeses, la nostra prioritat absoluta serà aconseguir mitjans econòmics per poder fer-ho, això vol dir que podem estar disposats està treballant per alguna empresa o entitat que no ens aporta res més enllà del salari econòmic. Quan ja tenim aquest problema econòmic cobert entren en joc tota una sèrie d'altres necessitats que també són molt importants i aquí és quan ens plantegem si tenim una feina o un espai d'aprenentatge creixement on hi hagi una certa projecció de futur.



- Les empreses com són de conscients en aquesta situació?



Tot i que encara hi ha molt de camí per recórrer jo diria que algunes són molt conscients ara més que mai. En aquest moment es troben amb dificultats per retenir els seus treballadors i quan els hi han ofert un major salari econòmic es pregunten per què no han acceptat i aquí és quan comencen a donar que hi ha altres qüestions que són molt importants per als treballadors a part de la part econòmica.