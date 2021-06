Què es pot fer i què no a la revetlla?

La revetlla de Sant Joan és una d'aquelles dates que es marca en el calendari, ja que és la data que marca l'inici de l'estiu. En el programa d'avui parlarem de totes les prevencions que hem de seguir en aquesta revetlla de Sant Joan. Parlarem amb la responsable d'informació i protecció civil, Xesca Baró.



-Quines són les prevencions bàsiques per aquesta revetlla de Sant Joan?



Aquest any, la precaució està molt lligada amb el tema de la covid-19, és incompatible l'ús del gel hidroalcohòlic amb llençar petards, és un alcohol i podria provocar cremades. Tot i que estem en una situació molt millor amb la covid-19, hem d'evitar les aglomeracions de gent i si fem festes millor fer-les en grups reduïts entre familiars i amics i evitar les aglomeracions. Si anem a algun espectacle o activitat, hem de seguir sempre les instruccions dels organitzadors. La majoria de recomanacions van lligades a evitar les aglomeracions. Una altra de les mesures que cada any repetim i insistim perquè és molt important, és el risc d'incendis forestals i recalquem no llençar petards al bosc i respectar la distància de 500 metres. També haurem de respectar el mobiliari urbà i no llençar petards contra bancs o papereres. Per evitar cremades o accidents també recomanem no llençar petards a les persones ni llençar-los a prop del nostre cos.



-En aquests moments la massa forestal es troba en una situació de sequera i pot ser molt perillós.



És un dels temes que més ens preocupa, és molt important aquesta prevenció. No hem de llençar petards a prop del bosc i mantenir la distància de 500 metres. És molt important recordar-ho perquè la xifra d'accidents l'hem de reduir i per fer-ho hem de seguir aquests consells.