Què pot aportar el metavers a l'educació?

Grans empreses estan apostant i invertint molts diners en el món del Metavers. Serà qüestió de temps que arribi al sector de l'educació. Per saber quina influència tindrà i quins seran els reptes als quals ens afrontarem, parlarem amb expert en el tema d'eLinc, Guillem Garcia



- En que ens haurem de prestar especial atenció?



El que està molt clar és que ho hem de seguir i observar. Ens hem de fixar en altres sectors que van per endavant com poden ser els jocs i veure com serà amb l'educació. L'any 2003 vam conèixer l'experiència del Second Life on també preveien certes coses que finalment no vam passar, però sí que és veritat que hem de seguir tots els seus moviments perquè hi ha una oportunitat real que entri en el sector de l'educació i si es dona el cas, es produiran canvis molt importants.



- Vau realitzar des de la UOC un informe per preveure el futur del Metavers a l'educació. Què destacaries?



Parlaria que el Metavers a l'educació deixa entreveure una sèrie de llums i ombres. El que ens interessa en aquest cas són les llums el que podríem aconseguir i podria ser realment un canvi de paradigma crucial sobre l'educació presencial que tots coneixem. També es farien molts canvis que ja estaven en marxa i el metavers li donaria una empenta com pot ser la personalització de l'aprenentatge, ja que tot el que fem genera unes dades que ens ho facilita.



- Com es pot garantir la privacitat d'aquestes dades?



Aquesta seria la cara b, la possible solució per la privacitat seria el blockchain , és un tipus de xarxa que facilita el desenvolupament de tecnologies sense tenir la necessitat de comptar amb un servidor o base de dades central.