Què poden fer les empreses davant la factura energètica?

El preu de la llum continua pujant i hi ha certes d'empreses que utilitzant molta energia, de fet moltes empreses han hagut d'aturar la producció perquè no els hi surt rendible i d'altres no es poden permetre el luxe de fer-ho. Per saber com actuen davant d'aquesta situació parlarem amb el professor del departament d'economia i empresa de la UAO CEU, Antoni Viladomat.



- Com fa una empresa per poder afrontar les elevades factures de la llum?



En aquests moments i empreses que realment quan va apujar el preu de la llum en aquest cas van tenir que d'apta els horaris de treball on l'energia era més barata com poden ser indústries de fosa, ja que era impossible fer-ho d'una altra manera amb aquests preus tan elevats.



- Un petit comerç com pot ser una fleca, té el mateix problema?



Desconec el que és el petit comerç perquè sobretot em dedico a la indústria, però sí que et puc dir que el sector metal·lúrgic necessita electricitat per fer funcionar les màquines i aquí tenen un impacte molt important, de fet, en alguns casos han hagut d'aturar tota la producció en determinades franges horàries.



- Surt a compte aturar aquesta producció perquè potser i empreses que no s'ho poden permetre.



Hi ha empreses que pel seu sistema de producció no es poden aturar gaire, llavors, han d'assumir d'alguna manera que durant 24 hores han d'estar treballant independentment d'aquesta situació. Si el preu de la llum continua així de car i es manté en el temps, segurament s'hauran de prendre decisions.



- Quin és el marge de temps?



Hi ha dos casos bastant diferents, empreses que els hi pot repercutir en els seus clients i empreses que pel motiu que sigui han tancat preus pel període d'un any. Quan passa això últim ja han tancat el preu del meu producte durant un any en aquesta situació és tot molt més complicat, perquè l'empresa haurà d'assumir les pèrdues.