Què passarà aquest any amb les colònies i els casals d'estiu?

Què passarà quan s'acabi el confinament? Què passarà aquest estiu amb les colònies i els casals? Tindran totes les garanties sanitàries? La Fundació Pere Tarrés diu que aquest estiu més que mai tots els nens han de poder participar en les activitats d'oci, per poder compensar els mesos de confinament. Avui volem saludar al Pep Montes que és gerent de l'Associació Catalana d'empreses del Lleure l'educació i la cultura. "Aquest estiu hauríem de pensar en tots els destins del món. Amb la situació actual està clar que els nens necessiten aquests casals, per ajudar-los a superar aquest confinament. Estem preparant-ho tot, ara mateix hi ha unes comissions obertes en les que estan participant tots els membres del sector. Estem pensant amb tots els protocols necessaris perquè les colònies es puguin fer i amb la màxima seguretat". Tot el sector del Lleure ha proposat al govern català un ajut universal perquè tots els nens puguin gaudir aquest estiu del seu temps d'oci: "Si, és evident que caldrà prendre unes mesures de protecció excepcional a causa del coronavirus. Aquestes condicions amb tota seguretat encariran els costos: Mesures de protecció, més neteja, més monitors... això va en contra de la possibilitat de que tothom qui vulgui pugui fer aquestes activitats. Per això hem demanat que el govern faci una aportació econòmica, per garantir al menys que el preu no pujarà respecte al que és habitual, i fins i tot si és possible reduir aquest preu. S'ha fet una proposta que s'ha enviat al president Torra i a diversos conselles. Hem demanat una aportació econòmica d'uns 86 milions d'euros. Amb aquest ajut moltes famílies podrien gaudir d'aquestes activitats. En un estiu normal hi ha mig milió de nens que gaudeixen d'activitats d'estiu.