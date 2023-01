Què passa si tornen a pujar les hipoteques?

El banc central Europeu ha confirmat que el pròxim mes pujarà el preu dels diners amb l'objectiu de frenar la inflació. Aquest fet repercutirà a les butxaques de les famílies i a les seves hipoteques. Parlarem amb la directora del Grau en Dret de la Universitat Abat Oliva CEU, Elena Palomares.



- Aquesta situació no té bona pinta.

Sona a desastre. Durant l'últim any l'Euríbor ha pujat en diferents ocasions, hi ha moltes famílies que estan pagant a les seves hipoteques entre 200 i 300 euros més del que pagaven abans. Si realment acaba pujant aquests 5% que està previst per al proper més no sé com les famílies afrontaran aquesta situació.



- Les famílies no és que no vulguin pagar, però també han de menjar. Com poden afrontar aquesta situació d'una manera correcta?



Legalment, aquesta modificació comporta una renegociació amb el banc, però no existeix una llei que obligui els bancs a haver d'acceptar aquesta renegociació. Sí que hi ha un codi de bones conductes en el que estan inscrits la majoria d'Entitats bancàries que determina que quan la situació d'una família és una situació precària han d'estar oberts a aquesta renegociació. Hi ha tres opcions; rebaixar el tipus d'interès, rebaixar la quota ampliant el termini o fins i tot fer descomptar la quantitat que deuen, de la quantia que puguin pagar. Aquest codi de bones pràctiques tampoc és una obligació i també té uns requisits per poder accedir-hi i que limiten molt l'accés. Alguns d'aquests requisits són; tenir barem per sota de les 14 pagues anuals, estar en una situació d'exclusió i aquesta situació ha de succeir en els últims quatre anys abans de la sol·licitud.