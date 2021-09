Què passa si tenim companys no vacunats a la feina?

Si els plans de vacunació segueixen el ritme actual, els experts vaticinen que Espanya aconseguirà la immunitat del 70% el mes de setembre. Mentrestant, les companyies posen en marxa els engranatges de les seves noves normalitats, més deslocalitzades, elàstiques, i per descomptat, digitals. A mesura que la vacunació avança, molts treballadors es pregunten quina serà la nova normalitat laboral en aquests dies d'incorporació a la feina després de la pandèmia. Un dels principals xocs de drets entre empleats i empresaris, és la vacunació. Parlarem amb el Pere Vidal, professor dels estudis de dret de la UOC.



-Una empresa pot preguntar al treballador si està vacunat?



D'entrada l'empresa no ho pot preguntar per què són dades personals, íntimes i protegides per la normativa de la protecció de dades. Les úniques dades de salut a les que té dret l'empresa és si és apte o no apte dels serveis mèdics a escala de prevenció, però no pot preguntar en cap cas si un treballador està o no vacunat.



-Cadascú té dret a preservar la seva salut, si sabem que un company no està vacunat, com hem de reaccionar davant d'aquesta situació?



L'empresa el que ha de fer és complir en les mesures de prevenció en el centre de treball, com per exemple, mantenir la distància interpersonal, portar la mascareta en els llocs tancats i el gel de mans.



-Una empresa pot fer una enquesta anònima per saber quin percentatge dels treballadors estan vacunats?



Seria possible sempre que es pogués garantir que realment és anònima i confidencial amb unes mesures de seguretat. Tampoc estaríem obligats a contestar-la.



-La llei podria canviar si succeeixen qüestions tan excepcionals com la pandèmia?



Estem parlant dels drets fonamentals com és la salut i hauria d'haver-hi una majoria per poder canviar-les i aquí és on està la complicació.