Què passa si internet cau?

Alguna vegada t'has preguntat què passaria si el món es queda sense internet? La vida canviaria radicalment i sens dubte, la televisió, la ràdio i la premsa escrita tornarien a ser les fonts d'informació principals. A més, el telèfon es convertiria una altra vegada al nostre canal principal de comunicació, però, estaríem llestos per viure com fa trenta anys? Ens ho explica la professora de Màrqueting Digital de la Universitat Abat Oliba CEU, Marta Gil.



- Es pot produir una apagada massiva d'internet?



Podria, però és molt complicat. Sí que s'han produït diferents caigudes a països o continents, però a escala mundial és molt difícil però tampoc impossible.



- Que hauria de passar perquè es produeixi?



Seria a causa d'un cúmul de circumstàncies, podria efectuar-se per un atac de hackers, que es trenquessin a la vegada els sistemes de cablejat submarins o per un error en el sistema, així i tot perquè es produís una caiguda global, haurien de ser diferents causes a la vegada i és molt improbable.



- Si es donés el cas, creus que seria un caos absolut?



Pel que fa als serveis sí, hi hem pogut observar en altres països a causa de catàstrofes naturals que han trencat els cables submarins. Quan parlem d'Internet no ens referim només a les xarxes socials, sinó també pagar amb targeta de crèdit, truca o estudiar, però si passés, crec que l'ésser humà s'adapta perfectament i buscaria una solució. De fet, hi ha uns estudis que ha realitzat el sistema financer per si algun dia passava, i s'ha demostrat que l'impacte no seria tan gran en una caiguda d'internet de 4-5 dies.



- Les noves generacions no saben el que és viure sense internet.



Sí, però també crec que tenen una manera d'adaptar-se molt ràpida. Les generacions anteriors ens costa més adaptar-nos a la seva, en canvi, ells tenen una adaptació molt elevada als canvis.