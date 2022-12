Què passa si ens anul·len un vol per neu o vaga?

Afortunadament, s'ha desconvocat la vaga que estava prevista en els aeroports durant les festes de Nadal. Què passa quan un vol es cancel·la per vaga o per qüestions meteorològiques? Parlarem amb la portaveu OCU a Catalunya, Esther Lorente



- Què passa si cau una gran nevada com ha passat aquests dies a Londres i impedeix que surtin els vols?



Primer de tot no desesperar-se. Una cosa és que es cancel·li el vol per circumstàncies excepcionals i un altre és que es cancel·li per una vaga. Si es dona el cas que és per circumstàncies excepcionals amb independència que es pugui reclamar o no una indemnització, la companyia aèria i el personal de terra han d'assistir a les persones que s'han quedat penjades. El dret d'assistència el tenim passi el que passi i això és el que de vegades costa que funcioni. Quan dic assistència em refereixo que si el vol es retarda 2 hores, tens dret a què t'informin que passarà i també tens dret a menjar i begudes. Si has de fer nit a on sigui, també t'han de proporcionar un hotel en qualsevol circumstància.



- Vols dir que la gent que estava per l'aeroport de Londres tenia dret a tot això?



Sí, el problema és l'organització. Tenint en compte aquests drets recomanem que guardin tots els tiquets de menjar, beguda i hotel per després reclamar-los a la companyia. Sempre que hi hagi un retard de més de dues hores en el nostre vol tenim dret a reclamar.



- Aquests tiquets són nominals, la companyia pot ser una mica reticent a pagar-ho?



Sé que les companyies aèries arriba un moment on fins i tot puntegen els tiquets que paguen i no paguen, per exemple, l'alcohol no entra. Recomano que la gent faci una foto del tiquet, després un altre d'ell mateix amb el tiquet i una altra foto dels panells de control on surt l'hora i el vol cancel·lat.