Què hem d'esperar del metavers?

Els metaversos són entorns on els humans interactuen i intercanvien experiències virtuals mitjançant ús d'avatars, a través d'un suport lògic en un ciberespai, el qual actua com una metàfora del món real, però sense tenir necessàriament les seves limitacions.

El metavers està compost generalment per múltiples espais virtuals tridimensionals, compartits i persistents, vinculats a un univers virtual percebut.

En un sentit més ampli, el metavers pot referir-se no sols als mons virtuals, sinó a les experiències multidimensionals d'ús i aplicació d'internet en el seu conjunt, especialment l'espectre que combina la web 2.0, la realitat augmentada, la tecnologia de tercera dimensió i la realitat virtual. Hologrames, Monoculargram imatges.

Fins ara s'han identificat usos aplicats dels metaversos en el terreny de l'entreteniment, la teleeducació, la telesalud i especialment en el camp de l'economia digital, on comencen a emergir noves formes de valor com els token no fungibles (NFT, per les seves sigles en anglès).

Si bé l'experiència més reeixida i reconeguda de metaversos ha estat Second Life, s'espera que la corporació Meta (anteriorment coneguda com a Facebook, Inc.), propietat del magnat estatunidenc Mark Zuckerberg, sigui la que lideri la implementació i els nous desenvolupaments en el camp dels metaversos en els pròxims anys, ja que és la companyia global que més recursos humans i tecnològics està invertint en aquest camp tecnològic, incloent-hi tecnologia de programari i maquinari.

No obstant això, no hem de limitar-nos únicament al metavers que META pugui arribar a desenvolupar, ja que hi ha altres projectes relacionats amb el món de les Criptomonedes, com pot ser el cas de Decentraland, que ja té operatiu el seu propi metavers.

