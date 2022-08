Què fer si la teva mascota pateix un cop de calor?

Les altes temperatura durant els últims estius afecten tant persones com als animals, que també presenten símptomes i poden arribar a sofrir cops de calor.

La temperatura corporal de l'animal pot arribar fins als 42 °C a causa de la sobreexposició a la calor, quan la seva temperatura normal ronda els 38°.

Es recomana no sortir durant les hores de més calor durant l'estiu i evitar deixar-los en el cotxe, encara que tinguin la finestreta baixada, i en llocs sense ombra, de manera que així es contribuirà a prevenir el risc que els animals sofreixin un cop de calor.

Els gossos no controlen la temperatura corporal igual que ho fem els humans, fet que els fa propensos a la hipertèrmia.

Transpiran únicament una mica a través dels coixinets i zones amb poc pèl com l'abdomen; i com a mètode regulador usen la polipnea o panteix.

Què fer davant un cop de calor?

“Per als gossos, un cop de calor, és un trastorn greu que es presenta quan no aconsegueix expulsar més calor del que generen, superant la seva temperatura corporal i, per tant, afectant el seu sistema nerviós central”, reconeix Lucía Sant Tomàs, responsable de Formació i Comunicació Tècnica de Dingonatura. “

En cas que un gos pateixi un cop de calor és necessari que s'actuï de manera eficient i amb rapidesa: el primer seria contactar amb un veterinari i informar-lo de la situació”, recomana Sant Tomàs, qui a més destaca les següents pautes:

-Moure-ho a un lloc fresc.

-Oferir-li aigua fresca per a beure si està despert, encara que mai s'ha d'utilitzar aigua freda; ha d'estar, com a mínim, a 20 graus per a evitar un xoc.

-Humitejar el cap amb drap o esprai.

-Mai embolicar el cos de l'animal.

-Masajear les extremitats per a millorar la circulació.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la veterinària, Sara Mendes (àudio).