Què fem per a evitar ser víctimes del telemarketing agressiu?

Avui Migdia Cope Catalunya i Andorra volem parlar del marketing agressiu i com evitar-ho. Parlem amb la directora de l'agencia catalana del consum, Montserrat Ribera. Un informe de l'empresa True Caller diu que el 2020 a cada casa es rebien divuit trucades al mes d'empreses que volen vendre els seus serveis, un 50% més que l'any anterior. A Catalunya hi ha una llei de comerç vigent des del 2017 en què es prohibeix a les empreses que facin trucades o visites comercials a domicili sense el consentiment dels consumidors. És la llei de comerç, serveis i fires. D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea (UE), la norma catalana fixa com una pràctica comercial deslleial que les empreses ofereixin productes o serveis a través de visites domiciliàries o trucades telefòniques que no han estat sol·licitades per part del consumidor o l'usuari del telèfon. Des que la llei va entrar en vigor, s'han dut a terme 700 actuacions contra empreses que l'haurien incomplert. Aquestes actuacions s'han traduït en dues sancions a empreses de 5.000 euros cadascuna per part de Consum, una de 400 euros i una altra de 18.000 per part de la Direcció General de Comerç. Perquè es pugui incoar un procés sancionador contra una empresa que reincideix a oferir productes sense que un potencial consumidor ho hagi sol·licitat cal que hi hagi una reclamació prèvia, ja que l'administració no actua d'ofici en aquests casos. Per tirar endavant aquests casos cal reclamar a l'Agència Catalana del consum o a la direcció General de Comerç o a qualsevol oficina de defensa del consumidor. La llei de comerç també es refereix a la possibilitat que els usuaris s'inscriguin en un fitxer de consumidors que no volen rebre trucades ni visites. És l'anomenada llista Robinson, promoguda per una associació d'empreses digitals, en què ara mateix hi ha 1.200.000 persones apuntades. Però hi ha empreses que no respecten la llista Robinson i la Generalitat tampoc actua per fer complir la llei si no hi ha una denúncia. Així, en els informes internacionals, Espanya és el tercer país d'Europa amb més spam telefònic, darrere de Polònia i Hongria.