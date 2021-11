En què ens hem de fixar a l'hora de comprar al Black Friday?

S'apropa la setmana del Black Friday amb descomptes importants. En el programa d'avui donarem uns quants consells i per aquest motiu tenim el portaveu de l'OCU, l'Enrique Garcia.



- En què ens hem de fixar l'hora de comprar?



Primer de tot el consumidor ha de saber que el Black Friday suposa un descompte puntual d'alguns productes i no vol dir una rebaixa generalitzada de tot, és a dir, no tot està més barat durant el Black Friday, és una cosa que volem advertir perquè segons un estudi que vam fer l'any passat on vam analitzar més de 16.000 productes, només van baixar de preu el 19% dels productes, van pujar el 25% i la resta es va quedar igual, en general, els productes van pujar un 2,6%.

El consumidor té dret a saber per què ens traslladen la idea que tot està molt més barat en aquelles dates i aquí comencen les recomanacions sobre en què ens hem de fixar l'hora de comprar.



Primer de tot, si són productes concrets i tenen una promoció de preu, s'ha de reflectir el preu antic i el nou, perquè el consumidor té dret a saber si s'ha d'esperar un temps o aprofita aquella oferta. En moltes ocasions hem denunciat l'elevació dels preus setmanes abans per després poder fer veure un descompte que no existeix.



- Quan un producte està rebaixat té les mateixes condicions de garantia o devolució?



Exacte, abaixa el preu, però les condicions són les mateixes. Les garanties són de dos anys, però atenció en alguns productes tecnològics on es dóna una garantia d'un any i és il·legal, excepte que el venedor especifiqui que el producte és defectuós.