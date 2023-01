En què ens ajudarà el "Menut"

A les 16:58 h d'ahir ha entrat en òrbita el Menut, el segon nanosatèl·lit català. L'aparell, desenvolupat com un projecte de l'estratègia 'NewSpace' del Govern, ha viatjat amb altres ginys a bord d'un coet de la companyia estatunidenca SpaceX llançat des de cap Canaveral, a Florida.

L'ejecció del satèl·lit s'ha produït aproximadament una hora després del seu llançament. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha seguit l'operació des de la seu de l'empresa fabricant de l'aparell, la barcelonina Open Cosmos, des d'on ha avançat també que Catalunya llançarà a l'espai un tercer nanosatèl·lit el primer semestre de 2023.

"L'estratègia New Space del Govern procura posicionar Catalunya, la seva tecnologia i les seves empreses emergents en aquest sector en un entorn que creixerà molt els anys vinents", ha destacat Torrent minuts després del llançament del Menut. Així mateix, ha ressaltat que el sector de la indústria espacial serà clau per explicar part de l'economia europea del futur.

"No volem quedar-nos aquí, no volem parar aquí. Volem continuar contribuint com a administració a fer créixer aquesta indústria i tota la tecnologia que té associada", ha afegit el conseller.

En aquest sentit, ha apuntat que al primer semestre de 2023 s'adjudicarà i es posarà en òrbita el tercer nanosatèl·lit català.





Competir a nivell global

Per la seva part, el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Ignasi Ribas, ha ressaltat que el Menut aportarà dades molt útils per l'administració, de gran valor per encarar els reptes de futur com l'energia o el canvi climàtic.

Així mateix, ha defensat que els nanosatèl·lits impulsats des del Govern també serveixen per "capacitar" una indústria catalana que busca competir a nivell "global".

Finalment, el fundador de la firma responsable del nanosatèl·lit, Rafel Jordà, ha assegurat davant la premsa estar alegre per l'èxit de la missió.

"Cada vegada que llancem un satèl·lit sentim una gran emoció", ha celebrat. Tanmateix, ha destacat el valor que una empresa establerta a Catalunya com Open Cosmos sigui capaç de "dissenyar, fabricar, posar en òrbita i operar" satèl·lits.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una peça més d'OpenConstellation

A partir d'avui, el Menut formarà part del projecte OpenConstellation, un conjunt de nanosatèl·lits que treballaran de forma coordinada per afrontar reptes globals com el canvi climàtic, la crisi energètica i els desastres naturals, entre d'altres.

Segons els seus impulsors, el projecte neix amb l'objectiu d'esdevenir la infraestructura "global i compartida" de satèl·lits d'observació de la Terra més gran del món. Per aconseguir-ho, organitzacions espacials de tot Europa ja han aportat el primer conjunt de satèl·lits.

Des de la Generalitat afegeixen que les dades obtingudes pel Menut aportaran informació «cabdal» per incidir en aspectes clau de la gestió del territori com ara l'anàlisi de la productivitat dels cultius i dels sòls, la prevenció i detecció d'incendis forestals i la planificació i supervisió del desenvolupament urbà i rural, entre d'altres.

Paral·lelament, l'Executiu també espera que el llançament dels nanosatèl·lits augmenti la projecció de l'ecosistema espacial català i la seva connexió amb altres pols d'innovació.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el director de l'IEEC, Ignasi Ribas (àudio).