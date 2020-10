¿Qué derechos tienen los viajeros que no pueden viajar por las nuevas restricciones en Cataluña?

El número de casos de coronavirus continúa aumentando, y muchas aerolíneas están cancelando sus vuelos. Mientras tanto, las medidas para contener la propagación del virus están afectando al tráfico aéreo en Europa y en otras partes del mundo. Ciertos países han impuesto restricciones de entrada y otros han incluso cerrado sus fronteras por completo. Todo esto anticipa una reducción drástica en el número de vuelos y, en consecuencia, genera muchas preguntas: ¿cuáles son mis derechos? ¿como pasajero aéreo, puedo recibir una compensación por la cancelación de un vuelo debido a la crisis del coronavirus?

Hoy en Migdia Cope Catalunya i Andorra, Miguel Angel Serrano,vicepresidente de FACUA nos ha resuelto las dudas sobretodo hoy que han entrado en vigor nuevas restricciones en Catalunya y no podemos salir de la comunidad. Mi vuelo se ha cancelado por el Coronavirus, ¿qué puedo hacer? Como en cualquier cancelación de vuelo, la compañía aérea está obligada a reembolsarte el precio del billete o a ofrecerte un vuelo alternativo, independientemente de si también tienes derecho a una indemnización en virtud del Reglamento sobre los derechos de los pasajeros de la UE. Esto significa que, aunque no tengas derecho a compensación, recibirás un vuelo de reemplazo o el importe de tu billete. ¿Cómo sabes si también tienes derecho a una indemnización? ¿Las cancelaciones debidas al «Coronavirus» se consideran circunstancias extraordinarias? Según el Reglamento 261/2004 de la Unión Europea sobre los derechos de los pasajeros aéreos, existe una circunstancia excepcional si la razón del retraso o de la cancelación está fuera del control de la compañía aérea. Las aerolíneas no tienen control sobre la pandemia de coronavirus, muchas de ellas han cancelado sus vuelos a ciertas zonas debido a una advertencia oficial de viaje. La salud de los empleados y de los pasajeros es, por supuesto, primordial. Los vuelos a esas zonas de alto riesgo que han sido cancelados no implican derecho a indemnización. Si un vuelo se cancela debido al cierre de fronteras como resultado de la crisis de la Corona, también es una circunstancia excepcional.

En tiempos de coronavirus: ¿cuándo tengo derecho a una indemnización si mi vuelo se cancela? En determinadas circunstancias puede estar justificada una reclamación de indemnización por una cancelación de vuelo relacionada con la situación del coronavirus. Podrían presentarse reclamaciones de indemnización en caso de cancelación en los siguientes casos: La aerolínea cancela el vuelo por razones económicas. No hay restricciones en la ruta debido a los cierres de frontera. No hay ninguna advertencia oficial de viaje hacia el destino. En casos de billetes de tren o autobus, cada medio de transporte tiene normativa propia.