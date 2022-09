Quant costa un cuidador sociosanitari a Barcelona

Fins fa ben poc, la gent gran vivia la seva vellesa a l'entorn familiar i comptava amb algun membre, filla o nora normalment, que s'ocupava d'atendre-les. Avui dia, la gent gran contínua preferint viure a casa seva en lloc de traslladar-se a una residència, però cada vegada és més difícil que tinguin un familiar al seu costat, per la qual cosa es veuen en la necessitat de recórrer a un cuidador professional.

L'OCU ha realitzat una enquesta on conclou que el cost d'un cuidador a Barcelona està al voltant de 1.150 - 1.400 euros. Parlarem amb la portaveu de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente.



- De què depèn aquesta diferència de 1150 a 1400 euros?



Depèn de la mena de serveis que et donen, potser hi ha un cuidador que no fa dinar i d'altres que sí tot dependrà dels serveis que ofereixen, però sí que reconeixem que el cost és elevat.



- Com és contractar aquest servei?



Hi ha gent que va per referències i no fan el contracte, però nosaltres sempre recomanem que es contractin empreses especialitzades, ja que és un servei que et dona més garanties. Hem de mirar que aquesta empresa també tingui un contracte amb l'ajuntament de Barcelona perquè de cara els ajuts a la dependència, abonaran una part d'aquests costos si l'empresa està adherida a l'atenció domiciliària.



Vam realitzar un estudi i quasi el 60% de les empreses què vam analitzar podien operar amb el servei d'Atenció al domicili. És un dels aspectes en els quals ens hem de fixar l'hora de contractar-ho perquè després ens beneficiarem té les bonificacions sobre la llei de la dependència.



- Tots tenen la formació sociosanitària?



En aquest estudi que et comentava només el 55% tenen la titulació d'auxiliar d'infermeria o de geriatria, creiem que és molt important tenir aquesta formació.